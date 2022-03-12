Оренбург, 12 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Оренбурге планируется выпускать автозаправочные станции для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Электромобиль

Этим займётся одно из местных предприятий. В 2022 году его руководство надеется завершить подготовку производства, а также изготовить первый опытный образец и затем провести его сертификацию. Серийное производство начнётся в 2023 году. На начальном этапе ежегодно предстоит выпускать 55 единиц.

Проект будет реализован при поддержке областного Фонда развития промышленности. Льготный заём уже получен.