Москва, 12 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В случае, если это будет необходимо, российская сторона готова вести жесткое противостояние с Европейским союзом в энергетической сфере. Об этом 12 марта заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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"Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Также Кобринец отметил, что, согласно данным Европейской комиссии, на долю поставок России в Европу приходится почти 45% импортируемого ЕС газа, 25% нефти и 45% угля и потому «не понимать свою уязвимость» в этом вопросе в Евросоюзе не могут.

Кроме того, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ указал на то, что за стремление властей Европы «любой ценой» избавиться от зависимости от энергоносителей из России придется заплатить простым европейским налогоплательщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что власти Турции не хотят присоединяться к антироссийским санкциям Запада и выступают за решение вопросов дипломатическим путем.