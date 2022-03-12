12 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 13:53 — REGNUM По-моему, в МИД РФ надо сплести специальную корзину для складывания в нее заваливших наше внешнеполитическое ведомство чуть ли не еженедельных протестов и сожалений. Японскому правительству не нравится буквально всё, что происходит на наших дальневосточных островах, будь то строительство рыбзавода, возведение казармы для военнослужащих или проводка Интернета. Мы не говорим уже о любых, даже рутинных и маломасштабных учениях размещенного на Курилах весьма ограниченного воинского контингента. И ведь каждый раз направляют из Токио официальный протест, что ранее рассматривалось как серьезный дипломатический демарш, влияющий на двусторонние отношения.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот и сейчас вслед за очередным «протестом», осуждающим как «неприемлемый для Японии» закон о льготах для российских и зарубежных инвесторов и предпринимателей, работающих на Курилах, японскому правительству не понравились учения по боевому слаживанию частей и подразделений воинского контингента в Сахалинской области.

«11 марта мы выразили протест по дипломатическим каналам (российской стороне), поскольку эти учения не соответствуют позиции нашей страны и являются недопустимыми», — отметил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Хирокадзу Мацуно Kantei.go.jp

А что вообще из происходящего на Курилах «соответствует позиции Японии»? Фактически ничего, ибо в Токио, находясь в состоянии какой-то искаженной реальности, убедили себя в том, что на южных Курилах, да и не только южных, сохраняется с 1945 года некий «японский суверенитет». И ведь через школьные учебники, пропагандистские мультфильмы, шествия и транспаранты убедили большинство японцев в том, что якобы «честно выполнявшая положения советско-японского пакта о нейтралитете» Япония была в 1945 году подвергнута вероломному нападению Сталина, который со своей Красной армией захватил «исконно японские» острова, а неуступчивый В. Путин продолжает их «оккупацию».

После периода обхаживания российского руководства лестью и посулами «экономического благоденствия» за Курилы в Токио решили тактику сменить и, как уже отмечалось, сбросив маску улыбок, продемонстрировать реваншистский оскал. Вновь на правительственном уровне заговорили об освобождении «оккупированных островов». Проводя при этом японо-американские учения по отработке действий по освобождению «захваченных противником» территорий.

И хотя разговоры о скорой попытке японцев под прикрытием армии и флота США в настоящее время, считаю, излишне алармическими и провокационными, перспективы «войны за Курилы» стали обсуждать не только безответственные и малосведущие журналисты и комментаторы, но и люди, считающие себя знатоками вопросов отношений двух стран.

На мой взгляд, известную двусмысленность допустил в недавнем интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший посол РФ в Японии в 90-е годы Александр Панов. Хотя он отверг возможность японского нападения на Курилы, отметив, что «ни о каком военном решении вопроса речи идти не может», зачем-то затем стал говорить о неподготовленности России к войне на два фронта. «А какие могут быть решительные действия? Военные? Ну это смешно, у нас уже есть (спецоперация), две мы вообще не потянем, это нереально, и это не требуется», — рассуждает Панов. И автор материала выносит эти его слова в заголовок: «Не потянем»: Экс-посол исключил возможность спецоперации в Японии из-за Курил».

Александр Панов Российский совет по международным делам

Конечно, японцы не осмелятся захватывать Курилы силой, даже используя занятость Москвы событиями на Украине и якобы ослабление российской группировки на Дальнем Востоке в результате переброски части сил на запад. При этом можно поспорить и с другим утверждением Панова о том, что столкновение России с Японией — «это будет прямая война с Америкой, у них есть договор о безопасности, если на Японию нападают, то автоматически США выступают в защиту Японии». Но, к сожалению для японцев, все не так просто. Ведь в Стране восходящего солнца находится все больше людей, которые не уверены, что Вашингтон и Пентагон автоматически придут на помощь в случае каких-то серьезных событий вокруг Курил или островов Сэнкаку, на которые давно и активно претендует как на исторически свою территорию Китай. И именно это удерживает и будет удерживать впредь «горячие японские головы» от провокаций в отношении нашей страны. Хотя желающие «повоевать с русскими» в теперь уже официально недружественной Японии имеются, и они рвутся в бой на российско-украинском фронте.

Ну, а что касается демонстративных «протестов», о которых широко сообщается на весь мир, то они, кроме всего прочего, должны продемонстрировать непримиримость Японии с Россией, стремление Токио «держать строй» с коллективным Западом в его открыто объявленной войне на уничтожение нашей непокорной и гордой страны и ее народа.