Москва, 12 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград отечественным деятелям культуры. Текст документа опубликован 11 марта на официальном портале правовой информации.

Gov.spb.ru Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитее отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Художественный руководитель «Дворца детского (юношеского) творчества г. Владимира» Эдуард Маркин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Старшему педагогу «Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи» Галине Акуловой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Учитель русского языка средней школы №1 города Нарьян-Мара Ольга Ястрикова награждена медалью Пушкина за вклад в изучение и сохранение культурного наследия, а также за заслуги в области просвещения.