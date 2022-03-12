Воронеж, 12 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Оперативно провести обследование жилой многоэтажки, где в ночь на 12 марта произошёл хлопок газа и пожар, поручил мэр Воронежа Вадим Кстенин, сообщили в пресс-службе мэрии. На месте происшествия глава города провёл оперативное совещание с управлением ЖКХ и управой района.

Прокуратура Воронежской области На месте происшествия

«В первую очередь, закрыть тепловой контур здания, дальше решать остальные вопросы. К нуждам жителей дома в этот период относиться со всем вниманием», — поручил Кстенин.

Глава города также дал поручение оперативно провести экспертизу конструктивных элементов дома и организовать работы по устранению последствий взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 марта в результате хлопка газа и последовавшего пожара произошло обрушение межэтажные перекрытий между третьим и четвертым этажом. Погибли два человека — мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения. Из дома эвакуированы более 100 человек.