12 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:54 — REGNUM На Украине происходят события, которые изменят историю. Столкновения между Россией и Украиной продолжаются больше двух недель. В то время как западный мир поддерживает Украину, помогая ей оружием, стремящуюся сохранить свой нейтралитет Турцию пытаются втянуть в конфликт посредством ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Разработанные в Турции беспилотные летательные аппараты в последнее время начали менять ход войн. Беспилотники Bayraktar, на протяжении длительного времени проходившие полевые испытания в горах против курдов-сепаратистов на юго-востоке страны, в последние годы показали блистательные результаты за рубежом. Они эффективно применялись в Ливии и Сирии. Президент Ильхам Алиев открыто заявил, что приобретенные у Израиля БПЛА и приобретенные у Турции беспилотники сыграли важную роль во время 44-дневной войны на Карабахе. Алиев наградил «Орденом Карабаха» Сельчука Байрактара, технического директора компании Baykar, производящей БПЛА. Украина заказала беспилотники у Турции во время напряженности с Москвой и показала полученные беспилотники в День независимости 24 августа в качестве демонстрации силы. А начиная с 24 февраля, министерство обороны Украины ежедневно делает заявления, отмечая: «Посредством поставленных из Турции беспилотников Bayraktar TB2 мы уничтожили столько-то российских танков, столько-то систем»…

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как в социальных сетях обсуждаются произведенные зятем президента Турции Эрдогана беспилотники Bayraktar?

Журналист Али Кемаль Эрдем публикует следующую информацию:

@akemalerdemm: «Недавно в одном из своих постов я отметил, что Украина часто выносит на повестку дня беспилотники Bayraktar. Вместо того, чтобы говорить с самим собой, я спросил о причинах этого у экспертов в области дипломатии, военной и оборонной промышленности и получил интересные ответы».

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

@akemalerdemm: «Бывший посол, депутат РНП от Стамбула Унал Чевикёз заявил: «По всей вероятности, эти заявления можно связать с усилиями по дестабилизации отношений между Россией и Турцией. Запад начал вводить жесткие санкции против России. Однако Турция из-за своего местоположения сохраняет взаимоотношения с Россией, и поэтому она не участвует в этих санкциях».

@akemalerdemm: «По этой причине можно сказать, что Украина стремится помешать Турции сохранить баланс в отношениях с Украиной и Россией и пытается дестабилизировать отношения между двумя странами. Вероятно, поэтому они повторяют эти заявления, чтобы разозлить Россию из-за поставленного из Турции оружия, и чтобы еще раз напомнить об этом России».

@akemalerdemm: «Отставной генерал-майор авиации Беязыт Караташ также отметил, что, помимо беспилотников TB2 Bayraktar, Украина часто выступает с заявлениями относительно Монтрё. Следует воспринимать заявления Украины не только как ее собственные, но и как заявления США и Запада».

@akemalerdemm: «Посредством этих заявлений они стремятся разорвать отношения между Турцией и Россией. Используя повестку по беспилотникам Bayraktar, России стремятся дать понять: «Смотри, уничтожается твоя техника, и причиной этому Турция. Относительно Монтрё также говорят, что Турция должна закрыть проливы для России».

Генеральный директор телеканала KRT TV Аднан Булут публикует следующий комментарий:

@bulutadnan36: «Почему Украина постоянно говорит о беспилотниках Bayraktar? Они озабочены лишь тем, чтобы настроить Россию против Турции».

Пользователь с ником Mukan Kağan публикует следующий ответ на этот комментарий:

@mukankagan552: «Потому что они знают о силе социальных сетей. Опубликованные Азербайджаном видеозаписи с беспилотниками TB2, использовавшимися в Карабахе, оказали очень серьезный эффект. Вот они и используют силу этого влияния».

На что Бурак Озджан отвечает:

@burakozcan3330: «Россия не предпринимала действий против США, западных стран, и в особенности против Великобритании. Если она из-за этого нацелится на Турцию, то сильно навредит себе».

Отставной военный Бюлент публикует следующие комментарии:

@RedForse73: «Нельзя ставить под угрозу национальную безопасность страны только ради того, чтобы семья Байрактар заработала деньги. Украина пытается втянуть Турцию в войну, проводя пропаганду, используя эти беспилотники. Она пытается использовать Турцию в своих интересах. Россия нам не враг. Обе страны являются нашими соседями».

@RedForse73: «Если сейчас Россия наложит на Турцию экономическое эмбарго, кто будет нести это бремя? Бедный народ. Например, если не приедут туристы, и те, кто работает в этом секторе, останутся без работы, неужели семья Байрактар будет обеспечивать их пропитание? То, что мы наблюдаем сейчас — это не аркадная видеоигра. Это война и погибают люди».

Член правления РНП Эрдем Эрйылмаз публикует следующий ответ на это сообщение:

@knetiktipografi: «Мы не сможем занять чью-либо сторону в российско-украинской войне. Но семья Эрдогана вводит теги беспилотников Bayraktar TB2, и без зазрения совести обвиняет оппонентов в зависти. А в результате близкий к Эрдогану бизнесмен Этхем Санджак, отправившись в Москву, заявляет: «Продавая беспилотники Bayraktar, мы не знали, что они будут использоваться таким образом!».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пользователь с ником Mestan отвечает на этот комментарий следующим образом:

@doporlan571: «ЭТО НЕ НАША ВОЙНА».

Ни за одним оружием, проданным Украине, будь то беспилотники или Bayraktar, не стоит Турция, а стоит Сельчук Байрактар. Он хороший инженер и это он продавец. Нельзя допустить разрыва отношений между Россией и Турцией ради Украины.