Таганрог, Ростовская область, 12 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов и лишилась около 10 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Инцидент случился в Таганроге. В полицию обратилась 77-летняя женщина, ответившая на звонок мнимой сотрудницы полиции и поверила, что якобы у неизвестной злоумышленницы есть генеральная доверенность на снятие денег со счёта пенсионерки. В целях мнимой защиты сбережений потерпевшая через банкомат совершила транзакцию и лишилась 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».