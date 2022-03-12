Колумбус, США, , 11:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2.

Основное время встречи закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Коламбуса» голы забили российский нападающий Егор Чинахов (14-я минута, в большинстве) и Зак Веренски (60-я, при игре 6×5). В составе «Миннесоты» шайбами отметились российский форвард Кирилл Капризов (20-я, при игре 4×3) и Матс Цуккарелло (34-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету Чинахова.

Российские защитник «Коламбуса» и «Миннесоты» Владислав Гавриков и Дмитрий Куликов не отличились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 14 марта сыграет дома с клубом «Вегас Голден Найтс», а «Миннесота» в этот же день также дома встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».