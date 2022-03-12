Воронеж, , 11:47 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели двух человек при хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Воронеже возбуждено следственными органами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

На месте пожара Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Предварительно установлено, что 12 марта около 03:30 в многоквартирном жилом доме на улице Хользунова в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение межэтажных перекрытий и последующее возгорание квартир. В результате погибли двое жильцов двух квартир — мужчина 1991 года рождения и пожилая женщина 1934 года рождения. Более сотни жителей дома эвакуированы.

В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и технического обслуживания жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверку по факту происшествия начала прокуратура региона.

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