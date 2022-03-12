Челябинск, , 11:46 — REGNUM В Магнитогорске и Челябинске ещё два ребёнка попали в ДТП. Они переходили проезжую часть и в этот момент попали под машины, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

В Челябинске водитель автомобиля «Опель Зафира» наехал на мальчика 2010 года рождения, который пересекал дорогу в неположенном месте. А в Магнитогорске мужчина 1980 года рождения сбил девочку 2008 года рождения, переходившую по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет.

По обоим фактам ДТП проводятся административные расследования.