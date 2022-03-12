Минск, , 11:42 — REGNUM Помощник главы Минобороны по идеологической работе в ВС Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский считает, что военно-политическое руководство Украины «полностью потеряло контроль над обстановкой в стране».

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Только этим можно объяснить рассогласованность в действиях и передаче информации, считает он.

Так Касинский прокомментировал фейковые сообщения о якобы нанесении армией России 11 марта удара по белорусским населенным пунктам, и о фейковом наступлении ВС Белоруссии.

«Провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются ни чем иным, как попыткой дестабилизации обстановки либо ширмой для прикрытия собственных провокаций со стороны властей Украины», — добавил Касинский.