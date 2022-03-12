Воронеж, 12 марта 2022, 11:40 — REGNUM Проверку по факту хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Воронеже начала прокуратура, сообщил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

На месте ЧП
На месте ЧП
Прокуратура Воронежской области

На месте происшествия работают экстренные службы, следственно-оперативная группа, на место ЧП выехали прокурор области Николай Саврун и прокурор города Воронежа Роман Лащ. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и газоснабжении.

Как сообщало ИА REGNUM, около 03:30 12 марта хлопок газовоздушной смеси и пожар произошли в многоквартирном доме 88 по улице Хользунова Воронежа. Обрушились перекрытия между двумя этажами дома, погибли два человека. 113 человек эвакуировано.

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