Воронеж, 12 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Проверку по факту хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Воронеже начала прокуратура, сообщил 12 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Прокуратура Воронежской области На месте ЧП

На месте происшествия работают экстренные службы, следственно-оперативная группа, на место ЧП выехали прокурор области Николай Саврун и прокурор города Воронежа Роман Лащ. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и газоснабжении.

Как сообщало ИА REGNUM, около 03:30 12 марта хлопок газовоздушной смеси и пожар произошли в многоквартирном доме 88 по улице Хользунова Воронежа. Обрушились перекрытия между двумя этажами дома, погибли два человека. 113 человек эвакуировано.