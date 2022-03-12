Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло смертельное ДТП с погрузчиком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожный инцидент случился примерно в 21:40 мск 11 марта на 47-м километре автодороги Ростов — Волгодонск. Водитель микроавтобуса Mercedes, по предварительным данным, столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении фронтальным погрузчиком. От удара погрузчик опрокинулся. Водитель иномарки вышел, чтобы оказать помощь водителю погрузчика. На дороге его сбила LADA Priora.

От полученных травм водитель микроавтобуса Mercedes скончался на месте происшествия. Водитель LADA Priora госпитализирован.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.