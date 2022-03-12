Донецк, 12 марта 2022, 11:37 — REGNUM ВСУ обстреляли населенные пункты Старомихайловка и Александровка. Об этом 12 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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По Старомихайловке выпущено 5 мин калибром 120 мм. А населенный пункт Александровка обстреляли 6 раз минами калибром 120 мм.
Ранее сообщалось, что в 10:20 ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 6 мин калибром 120 мм.
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