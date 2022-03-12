Ярославль, 12 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Ярославле театр имени Федора Волкова отменил показ спектакля «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. Об этом театр сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Страница театра им. Ф.Волкова «ВКонтакте» Фрагмент спектакля

Причиной отмены стала позиция автора по событиям на Украине.

«Автор пьесы Иван Вырыпаев, последние 12 лет проживающий в Польше, на днях известил российские театры, что своё авторское вознаграждение за показ спектаклей по его пьесам будет направлять в «фонды помощи Украины». При этом в письме к театрам, где идут спектакли по его пьесам, он максимально политизировал своё решение, назвав действия Президента России по освобождению Украины от неонацизма «варварским вторжением» и объявив, что будет считать всех зрителей, купивших билеты, своими политическими сторонниками. Создаётся впечатление, что для Вырыпаева в данном случае главное не в том, чтобы помочь беженцам (тем более, что сами суммы его авторского вознаграждения весьма незначительны), а в создании политической шумихи вокруг своего имени», — сказано в заявлении театра имени Фёдора Волкова.

Театр посчитал такие действия драматурга неприемлемыми.

«Мы не хотим, чтобы через театральное искусство навязывалась односторонняя политическая позиция, а зритель помимо своей воли втягивался в те или иные акции. Мы уважаем своего зрителя, дорожим его мнением и не сомневаемся, что каждый, кто приходит в наш театр, может и имеет право самостоятельно сформировать и выразить своё мнение», — говорится в заявлении театра.

Отменены спектакли, запланированные на 16 и 30 марта, 6 и 12 апреля. Они будут заменены на другие.