Улан-Удэ, 12 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Власти Бурятии договорились с производителями хлебобулочной продукции на повышать цены на хлеб. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов по итогам совещания с пекарями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

«Договорились, что производители не повышают стоимость хлеба совсем. А мы компенсируем им рост себестоимости. Сейчас на федеральном уровне принято решение о выделении субсидий и из республиканского бюджета мы выделяем средства на обеспечение стабильности цен на хлеб», — отметил он.

Благодаря тому, что у производителей цена останется на прежнем уровне магазины, по словам главы, также не должны повышать цену. Для контроля за этим будут привлечены в том числе правоохранители.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Галсана Дареева, в настоящее время хлеб в среднем стоит около 60 рублей за 1 кг. Всего в регионе насчитывается порядка 150 предприятий хлебопекарной промышленности, в которых работают 1700 человек. Мука поступает из Алтайского, Красноярского краёв и Новосибирской области.