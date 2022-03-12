Екатерина Булатова, 12 марта 2022, 12:03 — REGNUM Развод работников правоохранительных органов, муниципальных казачьих дружин состоялся в Ростове-на-Дону. На Театральной площади собрались казаки-дружинники Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского, сотрудники полиции, представители добровольной народной дружины, сотрудники регионального управления Росгвардии.

У входа в «Парк Революции»
У входа в «Парк Революции»
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Казаки к службе готовы!
Казаки к службе готовы!
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
На Театральной площади
На Театральной площади
На Театральной площади
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
На Театральной площади
Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Начальник отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Николай Мокроусов дал команду руководителям подразделений провести проверку соблюдения правил ношения форменной одежды, нагрудных знаков, средств индивидуальной защиты, а также необходимого снаряжения.

Инструктаж на Театральной площадь
Инструктаж на Театральной площадь
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Инструктаж на Театральной площади
Инструктаж на Театральной площади
Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Участников инструктажа ознакомили с оперативной обстановкой на территории города, ориентировками с приметами разыскиваемых преступников и без вести пропавших.

Напутствия от первого заместителя (товарища) атамана Ростовского округа
Напутствия от первого заместителя (товарища) атамана Ростовского округа
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Казаки Ростовского округа
Казаки Ростовского округа
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Казачий шеврон
Казачий шеврон
Казачий шеврон
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Казачий шеврон
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Напутствия перед службой
Напутствия перед службой
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В настоящее время казачьи дружины являются важным элементом в поддержании безопасности граждан в муниципальных образованиях Ростовской области. Перед сотрудниками полиции и казаками поставлена задача на пресечение правонарушений, обеспечение безопасности граждан.

Казачья дружина Ростовского округа
Казачья дружина Ростовского округа
Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Казаки несут службу по обеспечению задач антитеррористической направленности, безопасности граждан. Это приоритетное направление для казачьих патрулей на тех участках, которые определены полицией», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Ростовского казачьего округа Виктор Могильный.

Казачья дружина Ростовского округа
Казачья дружина Ростовского округа
Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Казаки выполняют возложенные обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством. Всего более тысячи казаков-дружинников исправно несут службу и выполняют те задачи, которые стоят перед Всевеликим войском Донским.

Развод на службу по охране общественного порядка
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Инструктаж
Инструктаж в Ростове-на-Дону
Инструктаж
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Инструктаж в Ростове-на-Дону
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Сотрудники донской полиции
Сотрудники донской полиции
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Полицейский патруль
Полицейский патруль
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
К службе готовы!
К службе готовы!
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Развод на службу по охране общественного порядка
Развод на службу по охране общественного порядка
Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Затем полицейские и казаки прошли торжественным маршем по площади и заступили на охрану общественного порядка в донской столице.