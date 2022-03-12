12 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Екатерина Булатова, , 12:03 — REGNUM Развод работников правоохранительных органов, муниципальных казачьих дружин состоялся в Ростове-на-Дону. На Театральной площади собрались казаки-дружинники Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского, сотрудники полиции, представители добровольной народной дружины, сотрудники регионального управления Росгвардии.

У входа в «Парк Революции» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Казаки к службе готовы! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

На Театральной площади Екатерина Булатова © ИА REGNUM На Театральной площади Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Начальник отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Николай Мокроусов дал команду руководителям подразделений провести проверку соблюдения правил ношения форменной одежды, нагрудных знаков, средств индивидуальной защиты, а также необходимого снаряжения.

Инструктаж на Театральной площадь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Инструктаж на Театральной площади Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Участников инструктажа ознакомили с оперативной обстановкой на территории города, ориентировками с приметами разыскиваемых преступников и без вести пропавших.

Напутствия от первого заместителя (товарища) атамана Ростовского округа Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Казаки Ростовского округа Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Казачий шеврон Екатерина Булатова © ИА REGNUM Казачий шеврон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Напутствия перед службой Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Развод на службу по охране общественного порядка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В настоящее время казачьи дружины являются важным элементом в поддержании безопасности граждан в муниципальных образованиях Ростовской области. Перед сотрудниками полиции и казаками поставлена задача на пресечение правонарушений, обеспечение безопасности граждан.

Казачья дружина Ростовского округа Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Казаки несут службу по обеспечению задач антитеррористической направленности, безопасности граждан. Это приоритетное направление для казачьих патрулей на тех участках, которые определены полицией», — отметил первый заместитель (товарищ) атамана Ростовского казачьего округа Виктор Могильный.

Казачья дружина Ростовского округа Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Казаки выполняют возложенные обязанности в строгом соответствии с действующим законодательством. Всего более тысячи казаков-дружинников исправно несут службу и выполняют те задачи, которые стоят перед Всевеликим войском Донским.

Развод на службу по охране общественного порядка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Инструктаж Екатерина Булатова © ИА REGNUM Инструктаж в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Развод на службу по охране общественного порядка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Развод на службу по охране общественного порядка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Сотрудники донской полиции Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Полицейский патруль Екатерина Булатова © ИА REGNUM

К службе готовы! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Развод на службу по охране общественного порядка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Затем полицейские и казаки прошли торжественным маршем по площади и заступили на охрану общественного порядка в донской столице.