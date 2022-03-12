Кемерово, 12 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову через социальные сети за прошлый год поступило более 60 тысяч обращений. Об этом сообщил сам глава города в своём Instagram.

Instagram.com/skuznetsov_nk Сергей Кузнецов

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«Друзья! Страничка в Instagram создавалась для нашего с вами общения, оперативного устранения критических замечаний, решения ваших экстренных вопросов, — написал Кузнецов. — Знаю, что у некоторых из подписчиков возникают проблемы с доступом на мою страницу в Instagram. Более того, в последние дни разработчик социальной сети проявляет агрессию в отношении русских солдат. ️Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Также в прокуратуре попросили признать Meta экстремистской организацией».

Чтобы не потерять связь, мэр пригласил жителей города в созданный телеграм-канал и другие социальные сети: «ВКонтакте» и «Одноклассники».