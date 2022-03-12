Москва, , 11:24 — REGNUM За истекшие сутки в российские медицинские учреждения госпитализировано 6775 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 12 марта об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В сравнении с предшествующими сутками количество госпитализаций снизилось более чем на 10%. Выздоровели после подтверждённого заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки 156 851 человек.

Число новых случаев COVID-19 за истекшие сутки составило 48 154. Умерли от последствий этого заболевания за сутки 630 человек.

В марте 2022 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в России в ряде регионов начали отменять связанные с COVID-19 ограничения. 11 марта Росавиация сняла введённые ранее эпидемиологические ограничения на регулярное авиасообщение с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Ираном.