Луганск, 12 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР потери ВСУ за минувшие сутки составили 120 человек. Об этом 12 марта передает Народная милиция ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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"Противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 120 человек личного состава, один танк, одна боевая машина пехоты, 2 единицы автомобильной техники, 3 крупнокалиберных пулемета, 3 единицы ПТРК, 3 долговременных огневых точки», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что группировка войск Народной милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Житловка, Суровцевка, Щедрищево, блокировала Рубежное.