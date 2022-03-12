Кемерово, , 11:14 — REGNUM В Кемеровской области будут судить 36-летнего старшего помощника начальника участка одного из угольных предприятий. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в региональном управлении СКР.

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Установлено, что в декабре 2021 года ответственный за соблюдение требований безопасности не осмотрел забой до начала работ. К тому же, выявив, что работы по дроблению негабаритов угля ведутся без противоотжимных козырьков и ограждающих устройств, не остановил их. И когда горнорабочий занимался разбивкой горной массы, произошло отслоение куска породы. Рабочий получил травму головы и скончался на месте.

Техническая экспертиза установила нарушения, допущенные обвиняемым. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.