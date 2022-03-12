Красноярск, 12 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о своём уходе из соцсети «Инстаграм». Об этом он написал в своём последнем посте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

Глава региона назвал недопустимой позицию компании Meta, разрешившей на своих площадках призывать к убийству российских военных.

«Продолжим общаться на площадках соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». До связи!» — заключил он.