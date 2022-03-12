Москва, , 11:12 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса провели авторский осмотр и заключительные проверки пилотируемого корабля «Союз МС-21» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический корабль «Союз МС-09» Www.roscosmos.ru

После заключительных проверок специалисты провели операции по накатке головного обтекателя. Перед этим в спускаемый аппарат корабля было уложено более 150 кг попутных грузов.

Старт корабля «Союз МС-21» к Международной космической станции назначен на 19 марта 2022 года. Пуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а».

В основной состав экипажа корабля входят космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Дублёрами являются космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Корабль «Союз МС» отравится на МКС с экипажем, состоящим только из российских космонавтов, впервые с 2000 года. Полёт будет проходить по двухвитковой схеме сближения и продлится около трёх часов.

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