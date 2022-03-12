Оренбург, 12 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Оренбурге одна из фирм оштрафована за нарушение муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Uriston.com Штраф

Установлено, что к 1 сентября эта организация должна была обустроить тротуары. Но этого не было сделано.

В результате директора фирмы и саму организацию оштрафовали. Общая сумма штрафа превысила 22,8 млн рублей. Правда, судебные постановления пока не вступили в силу.