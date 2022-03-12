Ванкувер, Канада, , 11:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в овертайме команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Кузнецов в составе «Вашингтон Кэпиталз» Michael Miller

Игра состоялась на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным сетом 3:3. В составе Кэпиталз» оформил хет-трик российский форвард Евгений Кузнецов (6-я минута, 7-я, в большинстве и 56-я, в большинстве), у «Кэнакс» шайбы забили Куинн Хьюз (41-я) и оформивший в матче дубль Бо Хорват (44-я и 45-я, в большинстве).

Победу гостям в овертайме принес гол датского нападающего Ларса Эллера (61-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет в матче две результативные передачи. Его одноклубник — российский защитник Дмитрий Орлов, а также российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин не отличились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 16 марта примет у себя клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а «Ванкувер» 14 марта также дома сыграет с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».