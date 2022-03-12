Киев, 12 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В интернете набирает популярность объявление о продаже российского танка Т-72, якобы захваченного на Украине. Об этом передает телеграм-канал «Война с фейками».

Фейк

Изображения боевой машины, которую готовы продать за $400 тыс., появились на интернет-аукционе eBay. При этом «продавец» попался на несостыковке.

«Фото данного танка появилось в сети в 2015 г. Самого объявления уже нет, вероятно его удалили модераторы», — отмечается в сообщении.