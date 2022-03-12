Кемерово, , 10:48 — REGNUM Сроки сдачи транспортного обхода Кемерова не будут сдвигаться. Об этом во время выездного штаба с руководителями подрядных организаций заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Ни при каких обстоятельствах сроки сдачи не будут сдвигаться, мы сдадим дорогу осенью 2024 года, — подчеркнул Цивилёв. — Она позволит решить давнюю проблему региона — отвод большегрузной техники от улиц областного центра. Это повысит безопасность движения в Кемерове и разгрузит его, дольше будет служить асфальт, который грузовики постоянно продавливали. Значительно улучшится и экологическая обстановка в городе».

Сейчас на объекте идут подготовительные работы, строятся 22,1 км технологической дороги.