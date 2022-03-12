Варшава, 12 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Закон «О защите Отечества», согласно которому вырастут расходы Польши на оборону и почти в два раза увеличится численность Вооруженных сил (ВС) страны, принял польский Сейм. Об этом 11 марта сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

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"Сейм Польши сегодня принял закон «О защите Отечества». За принятие проекта проголосовали 450 депутатов — никто не был против (и только 5 депутатов воздержались от голосования)», — написал он в своем сообщении, добавив, что такое решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

При этом в настоящее время законопроект ожидает рассмотрение в Сенате республик и утверждения польским президентом Анджеем Дудой.

Также, согласно указанному закону, польская армия, численность которой в настоящее время составляет 144 тыс. человек, возрастёт до 250 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число беженцев с Украины, которые с 24 февраля пересекли польско-украинскую границу, достигло 1,546 млн.