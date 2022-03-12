Тюмень, , 10:43 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Тюменский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с 35-летием. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменский областной Совет ветеранов принимает поздравления Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор пожелал ветеранам здоровья, счастья, добра и благополучия.

«Ваши опыт, мудрость, ответственность и крепкое плечо — это серьезная сила. Она помогает эффективно решать задачи по повышению качества жизни людей старшего поколения, их вовлечения в активную общественную жизнь региона. Бесценна ваша помощь и в патриотическом воспитании молодежи», — обратился к ветеранам глава региона.

Отмечается. что за 35 лет в ветеранскую организацию Тюменской области вступили более 325 тысяч человек.