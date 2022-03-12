Москва, 12 марта 2022, 10:40 — REGNUM Ранее планировавшиеся гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Израиле отменены решением организаторов. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок агентству ТАСС.

Московский государственный академический театр имени Е. Вахтангова
Московский государственный академический театр имени Е. Вахтангова
Kemal KOZBAEV

Гастроли Тетра Вахтангова в Израиле должны были стартовать в начале апреля текущего года. В рамках гастролей должны были пройти два показа спектакля «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса.

«Сегодня они [организаторы] позвонили и сообщили о том, что гастроли отменяются в связи с геополитической ситуацией», — отметил Крок.

Он отметил, что ранее организаторы сообщали, что они продали все билеты на предстоящие показы Тетра Вахтангова. Крок добавил, что в показах Израиле должны были принять участие почти 70 сотрудников театра.

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