Москва, 12 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Ранее планировавшиеся гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Израиле отменены решением организаторов. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок агентству ТАСС.

Kemal KOZBAEV Московский государственный академический театр имени Е. Вахтангова

Гастроли Театра Вахтангова в Израиле должны были стартовать в начале апреля текущего года. В рамках гастролей должны были пройти два показа спектакля «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса.

«Сегодня они [организаторы] позвонили и сообщили о том, что гастроли отменяются в связи с геополитической ситуацией», — отметил Крок.

Он отметил, что ранее организаторы сообщали, что они продали все билеты на предстоящие показы Тетра Вахтангова. Крок добавил, что в показах в Израиле должны были принять участие почти 70 сотрудников театра.