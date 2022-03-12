Улан-Удэ, 12 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов покинул соцсети «Фейсбук» и «Инстаграм» после решения руководства компании Meta разрешить призывы к убийству российских солдат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов

«Даже не хочу комментировать это их решение. Цинизм и двуличие безграничные. Не знаю как долго провисит этот мой пост. И увидите ли вы его вообще, или он будет скрыт», — отметил он.

В связи с этим руководитель региона объявил об уходе в другие соцсети — «Вконтакте» и «Одноклассники». Ранее он также запустил свой телеграмм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обеспокоенность в связи с тем, что Meta разрешила пользователям соцсетей призывать к насилию в отношении российских военных выразило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

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