Киев, 12 марта 2022, 10:36 — REGNUM Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации уничтожили 3491 военных объектов Украины. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Уничтожено:
123 беспилотных летательных аппаратов,
423 орудия полевой артиллерии и миномета,
1127 танков и других боевых бронированных машин,
115 реактивных систем залпового огня,
934 единицы военной автомобильной спецтехники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ.
Читайте ранее в этом сюжете: Армия России вывела из строя главный центр радиоразведки ВСУ