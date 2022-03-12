Киев, 12 марта 2022, 10:33 — REGNUM За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе 5 беспилотных летательных аппаратов, из них 2 — «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У». Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ,
в том числе:
3 зенитных ракетных комплекса «Бук М-1»,
8 пунктов управления и узлов связи,
5 складов боеприпасов и ГСМ,
78 мест скопления боевой техники.
Читайте ранее в этом сюжете: Армия России вывела из строя главный центр радиоразведки ВСУ