Луганск, , 10:31 — REGNUM Группировка войск Народной Милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Житловка, Щедрищево, блокировала Рубежное. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Продвижение составило 6 км.

Кроме того, ВС РФ вышли к населенным пунктам Новомайорское, Новодонецкое, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной Милиции ДНР.

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