Большереченский район, Омская область, , 10:29 — REGNUM Следователи в Омской области начали проверку по факту пожара, в результате которого погибла 38-летняя женщина-инвалид. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар

Возгорание произошло рано утром 10 марта в частном доме в селе Такмык. Причиной пожара, как отмечается, стала неисправность печного отопления.

В связи с этим сотрудники управления призвали граждан соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе по содержанию придомовой территории и эксплуатации печей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 марта стало известно и гибели четырёх человек, в том числе ребёнка при пожаре в рабочем посёлке Тевриз Омской области. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности старой печи.

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