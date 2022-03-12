Киев, , 10:28 — REGNUM Вооруженные Силы РФ вышли к населенным пунктам Новомайорское, Новодонецкое, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной Милиции ДНР. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Продвижение за сутки составило 21 км.

Подразделения Народной Милиции ДНР при огневой поддержке ВС РФ продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай, Валериановка, блокировали Новоандреевку с юга и востока.

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