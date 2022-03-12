Донецк, 12 марта 2022, 10:25 — REGNUM Подразделения Народной Милиции ДНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Продвижение в глубину составило 9 км.
Кроме того, 12 марта армия России высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки ВСУ.
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