Донецк, , 10:25 — REGNUM Подразделения Народной Милиции ДНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Продвижение в глубину составило 9 км.

Кроме того, 12 марта армия России высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки ВСУ.

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