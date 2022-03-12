Донецк, 12 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Продвижение в глубину составило 9 км.

Кроме того, 12 марта армия России высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки ВСУ.