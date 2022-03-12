Элиста, 12 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Элисте на территории одной из школ бездомная собака напала на девятилетнего мальчика. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

О случившемся стало известно из социальных сетей. Утром 9 марта на ребёнка напала собака, в результате чего мальчик получил телесные повреждения. Школьнику тут же оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время ребёнок находится на лечении в больнице.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и причины, которые привели к инциденту. В рамках проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц.