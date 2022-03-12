Красноярск, 12 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Спасатели в связи с понижением температуры предупредили автомобилистов о гололедице на дорогах Красноярского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, гололёд наблюдается на загородных трассах.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Гололедица

Как отмечается, это влияет на безопасность дорожного движения — спасателям ежедневно приходят на помощь пострадавшим в ДТП.

«Ежесуточно пожарные и спасатели выезжают для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий от 3 до 7 раз», — добавили в управлении.

В связи с этим в ведомстве призвали водителей соблюдать простые меры личной безопасности, а также приходить на помощь заглохшим на трассе коллегам.