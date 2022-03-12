Вашингтон, 12 марта 2022, 10:16 — REGNUM На матче регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталс» один из болельщиков вывесил на трибунах российский флаг, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на Twitter журналиста Daily Hive Vancouver Роба Уилльямса.
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В матче принимали участие четыре российских хоккеиста — Дмитрий Орлов, Александр Овечкин Евгений Кузнецов — в составе «Вашингтона», и Василий Подколзин («Кэнакс»).
Встреча завершилась победой «Вашингтона» — 4:3.