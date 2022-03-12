Москва, , 10:15 — REGNUM Свыше 100 тонн доставили жителям освобожденных от киевских боевиков населенных пунктов Харьковской области военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России. Видеозапись того, как российские военнослужащие доставляют мирному населению гумпомощь, обнародовало 12 марта Минобороны РФ.

Гуманитарная помощь Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Уточняется, что помощь в объеме свыше 100 тонн была доставлена военными РФ жителям освобождённых населенных пунктов Липцы и Веселое Харьковской области — женщинам, детям и пожилым людям, через пограничный пункт в Белгородской области. Мирным гражданам были переданы продукты питания, бутилированная питьевая вода, медикаменты для лечебных учреждений и тёплая одежда для детей и взрослых.

При этом безопасность гуманитарной колонны была обеспечена российскими военнослужащими.

Отметим, в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. В его состав вошли уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов нашей страны. Задачами созданного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик; а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.