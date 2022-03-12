Элиста, , 10:14 — REGNUM Создание казачьего культурного молодёжного центра в Элисте обсудили в рамках состоявшегося обучающего семинара для молодых казаков, который состоялся в Калмыкии по инициативе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Калмыцкие кадеты Don-kazak.ru

«С удовольствием поговорил с ребятами о планах на будущее и патриотическом воспитании. Важно, что молодое поколение активно участвует в развитии казачьего движения. Они отличный пример для тех, кто верит в Россию», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Наряду с этим принято решение о создании отдела по работе с казачеством в структуре администрации главы Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в 2014 году двери для казачат распахнул первый в Калмыкии казачий кадетский корпус имени Оки Городовикова. Учебное учреждение рассчитано на 250 ребят.