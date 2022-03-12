Москва, 12 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Робот-манипулятор «Эйдос» казанской компании Eidos Robotics успешно прошёл испытания на прессово-рамном заводе ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

Робот «Эйдос» был передан в опытную эксплуатацию на завод КамАЗ в 2021 году. К концу года на предприятии было оборудовано рабочее место для роботизированной установки, а в лаборатории промышленной электроники написали программу для робота.

Роботизированная система используется для сварки кронштейна гидрозамка кабины. Проводимые в течение двух месяцев испытания подтвердили эффективность роботизированной системы.

Выполненные с помощью робота сварные соединения получаются крепкими и ровными, что исключает необходимость дополнительной зачистки от брызг. При этом операция выполняется за одну минуту. Использование робота «Эйдос» позволяет выполнять месячный объём работы за одну-две недели.