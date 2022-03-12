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ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГИЛ* — эксперт
*ИГИЛ — запрещённая в России организация
Киев,
12 марта 2022, 10:12 — REGNUM ВСУ в Харьковской области применяет тактику террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прикрываясь мирными жителями как щитом. Об этом 12 марта рассказал председатель харьковской организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
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«Мы столкнулись с тем, что ВСУ по сути стали террористической организацией. Тактика, которую ведут украинские военные — это тактика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они прикрываются мирным населением как живым щитом. Людей с подконтрольных им территорий не выпускают», — сказал он РИА Новости.
Он добавил, что российские военные уничтожают только объекты военной инфраструктуры, где нет мирного населения.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.