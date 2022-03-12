* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Киев, , 10:12 — REGNUM ВСУ в Харьковской области применяет тактику террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прикрываясь мирными жителями как щитом. Об этом 12 марта рассказал председатель харьковской организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Мы столкнулись с тем, что ВСУ по сути стали террористической организацией. Тактика, которую ведут украинские военные — это тактика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они прикрываются мирным населением как живым щитом. Людей с подконтрольных им территорий не выпускают», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что российские военные уничтожают только объекты военной инфраструктуры, где нет мирного населения.