Кызыл, , 10:09 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг покидает социальную сеть «Инстаграм». В своём последнем посте он отметил важность в современном мире проверки информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Тувы Владислав Ховалыг объявил об уходе из инстаграма Цитата страницы Владислава Ховалыга в инстаграме

«Именно в это непростое время компания Meta принимает довольно странное и трудно объяснимое решение — временное разрешение пользователям призывать к насилию в отношении российских солдат. При этом прикрываются формой политического самовыражения», — отметил он.

Руководитель региона заявил, что и ранее компания прибегала к подобному манипулированию, напомнив про скандал с использованием данных о пользователях в политических целях.

В связи с этим для оперативных сообщений Ховалыг создан телеграмм-канал. Кроме того, у него остаются страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».