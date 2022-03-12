12 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейскому союзу будет сложно полностью отказаться от российского газа.

Мирослава Романенко, , 10:31 — REGNUM Европейскому союзу будет сложно полностью отказаться от российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС в Версале.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца», — приводит слова главы Еврокомиссии РИА Новости.

Политик также отметила, что разумное потребление энергии гражданами стран — членов Евросоюза приблизит ЕС к отказу от российского газа.

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Заявление главы Еврокомиссии обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина».

Урсула фон дер Ляйен U.S. Secretary of Defense

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС будет сложно отказаться от российского газа. Это потребует личных усилий всех граждан Евросоюза. Ради Украины европейцы потерпят! Никто ведь не говорил, что будет легко», — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Прикрути», — иронизирует Carduus_L, напоминая об флешмобе «Прикрути», который был организован на Украине в 2018 году при президенте Украины Петре Порошенко.

«Это еще Россия не ввела санкции», — добавил «Тополь М».

«А ради Европы кто будет терпеть?» — задался вопросом Karen.

«Они терпят не ради Украины, а против России…» — подчеркнул Михаил.

«А от предприятий ЕС тоже усилия потребуются?» — задался вопросом Александр.

«Выстрел себе в ногу выглядит так…» — с сарказмом отметил Роберт Д.

«А когда европейцы спросят, почему тётка, которую никто из них никуда не выбирал, решает за них, как им жить?» — поинтересовался Sergey K.

«Они же и раньше планировали отказываться, вот и ускорятся», — прокомментировал новость M.Odes.

«Ради Украины. Как это им поможет? Скоро европейцы на митинги выйдут и там будут цветные революции… Только не говорите, что Россия виновата потом», — пишет Ольга С.

«Пусть скачут и греются», — иронизирует Дмитрий.

«Сложно отказаться. Ай-ай-ай. Нужно помочь», — с сарказмом добавил Сергей.

«У меня вопрос: их всех, прежде чем на такие высокие должности назначить, в ПНД (психоневрологических диспансерах. — М. Р.) проверяют? Или они все с липовыми справками!?» — шутит Оксана.

«Теперь-то и Европа поняла, что… им не нужна Украина…» — написал sergeyzf.

«Назло бабушке отморозим уши», — смеется Владимир С.

«Мерзни, мерзни, волчий хвост!» — подытожил В. А., напомнив фразу из сказки «Лиса и волк».

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