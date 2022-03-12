Озёрск, Челябинская область, 12 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Житель Озёрска Челябинской области перевёл на «безопасные» счета более трёх миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался мужчина 1960 года рождения. Ему позвонил якобы сотрудник финансового отдела банка и уверенно заявил, что мошенники будто бы пытались снять с его счёта деньги. И чтобы «обезопасить» деньги, он предложил перевести их на так называемые «резервные ячейки».

Челябинец последовал указаниям мошенника, а затем выполнил указания якобы «сотрудника правоохранительных органов». И в течение двух недель выполнил десятки переводов через терминал на неизвестные телефонные номера и оформил несколько крупных кредитов, которые перевёл уже через банк.

Злоумышленники убеждали его в том, что принимают меры для сохранности сбережений, а затем перестали выходить на связь. Только тогда пострадавший понял, что его обманывали.